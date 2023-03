'Hermanos' cerró su mes de febrero con dos personajes debatiéndose entre la vida y la muerte

Hermanos cerró su mes de febrero liderando con subida en cuestión de audiencias, pero poniendo en grave peligro a sus personajes. El capítulo de este martes terminó con un incendio que mantuvo en tensión a los espectadores de la ficción.

(Aviso: Spoilers)

Lo que parecía ser una fiesta de fin de trimestre en el colegio Ataman se tornó rápidamente en tragedia cuando aparece Tolga hecho una furia. El joven estaba enfadado tras recibir la noticia de que Cemile abandonaba definitivamente Estambul, algo de lo que acusó a los Eren. Por ello, decidió vengarse, y cuando vio a Asiye entrar en el baño, decidió encerrarla, y comenzar su venganza prendiendo fuego al lugar.

Las llamas no tardaron en expandirse, y los asistentes a la fiesta no dudaron en salir corriendo, todos menos Ömer, que se dio cuenta de que faltaba su hermana, así que decidió entrar a buscarla. Después de llamarla a gritos, descubre que está atrapada en el baño. El aire es denso por el humo, pero su hermano no se rinde, y trata de tirar la puerta abajo.

Son largos los momentos de tensión que se viven, ya que Ömer, cansado, no es capaz de derribar la puerta. Incluso la situación llega a superarle, pero vuelve a coger fuerza y finalmente consigue abrirla sacando así a su hermana. Sin embargo, antes de salir una viga de madera incendiada cae dejándoles atrapados por las llamas, por lo que solo les queda pedir auxilio a gritos.