Jimmy Kimmel parodia 'Top Gun: Maverick' en la primera promo de los Premios Oscar 2023

A un mes de celebrarse los Premios Oscar 2023, el canal ABC ha lanzado la primera promo de la ceremonia, donde su presentador Jimmy Kimmel emula a Tom Cruise como el único “piloto” para enderezar el rumbo de la gala. El cómico parodia una de las escenas de Top Gun: Maverick con ayuda de Jon Hamm and Charles Parnell, ya presentes en el filme, y del mismísimo Billy Crystal, en calidad de histórico almirante de los galardones.

En el clip, la Academia encomienda a Kimmel la misión de conducir un directo de tres horas, por considerársele “infalible y al que no se pueda abofetear”, en alusión al tortazo que propinó Will Smith a Chris Rock en la velada de hace un año. Kimmel ya había avisado de que no se eludiría aquella polémica en esta edición.

La cobertura de Movistar Plus+

Como de costumbre, Movistar Plus+ emitirá la ceremonia de entrega de la 95ª edición de los premios en la madrugada del 12 al 13 de marzo. Cristina Teva cubrirá la alfombra roja, mientras María Gómez y María Guerra, desde plató, liderarán el previo a la gala. Al día siguiente, se ofrecerá un resumen.

Todo a la vez en todas partes es la favorita con 11 nominaciones, seguida de Sin novedad en el frente y Almas en pena en Inisherin, ambas con 9 candidaturas. Precisamente Top Gun: Maverick atesora 6 opciones, incluida la de mejor película.