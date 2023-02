Movistar Plus+ lanza promo y fecha de estreno para 'Showriano', el nuevo programa de Eva Soriano

Movistar Plus+ ha lanzado la promo del nuevo programa de Eva Soriano, que ya tiene nombre y fecha de estreno en la plataforma. Bautizado como Showriano, el nuevo formato presentado por la humorista podrá verse el 1 de marzo a las 22:30 horas. Este nuevo lanzamiento se une a la apuesta por el entretenimiento por parte de la plataforma que anunció recientemente su programa con Arturo Valls, That's My Jam España.

Tras adelantar a finales de diciembre que la show-woman tendría su propio programa en Movistar Plus+, este ya es una realidad. Presentado como el “primer Sing Show realizado en España”, Showriano será un formato semanal donde el leitmotiv será la música, y que contará con un plató convertido en discoteca, invitados, entrevistas y humor. Cada miércoles, la humorista recibirá a dos personajes conocidos, aunque no sabrá la identidad de uno de ellos.

Además, Eva Soriano iniciará cada entrega con un monólogo ligado a la actualidad, tras ello, la acompañarán tres colaboradores que irán rotando semanalmente: Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati, ellos serán los encargados de jugar para presentar al invitado misterioso.

Por otro lado, el pianista Mario Marzo, conocido por su faceta de actor de Los protegidos, formará parte de la sección 'El buzón de Eva', donde Soriano improvisará con el público. Cada miércoles la cómica misma protagonizará una imperdible actuación musical.