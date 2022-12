'The last of us' lanza su tráiler oficial antes de estrenarse en HBO Max

HBO Max ha estrenado el primer tráiler oficial de la serie The last of us, que llegará a la plataforma el 16 de enero de 2023.

ANÁLISIS | BeMad le pilla el punto al cine: así ha impactado la reformulación del canal más joven de Mediaset en audiencias

Saber más

En las últimas semanas se habían mostrado algunos pequeños vídeos e imágenes que han servido de aperitivo a quienes esperan el estreno de esta producción estadounidense basada en el popular videojuego, pero el tráiler oficial, con todo lujo de detalles sobre esta historia apocalíptica protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, no se había visto hasta ahora.

La trama de The last of us ocurre 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.