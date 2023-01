'The Mandalorian' lanza el esperado tráiler de su temporada 3, que ya tiene fecha de estreno en Disney+

The Mandalorian, la serie de Disney+ que creó uno de los personajes más queridos del universo de Star Wars como es Grogu, calienta motores con el lanzamiento del tráiler y del póster de su tercera temporada. Una nueva entrega que tiene previsto su estreno para el 1 de marzo, cuando podremos volver a ver a Pedro Pascal en la piel de Din Djarin, tras ser Joel en The last of us.

'La chica invisible' de Blue Jeans deja ver su tráiler y cierra fecha de estreno en Disney+

Más

Tras el aperitivo que ofreció El libro de Boba Fett sobre la trama del mandaloriano y el entrenamiento de Grogu, la tercera temporada de la serie de la que son protagonistas está de vuelta.

Después de quitarse el casco en su última entrega, incumpliendo así una norma de la comunidad mandaloriana, Din Djarin deberá buscar la redención viajando a su planeta natal, Mandalore

Afronta ese viaje como poseedor del Sable Oscuro tras arrebatárselo a Moff Gideon. Un arma que dice que quien la gane en un combate justo debe gobernar Mandalore. Por lo que la travesía a su planeta natal implica mucho más que la búsqueda de la redención.

Así es la tercera temporada de 'The Mandalorian' en Disney+

Din Djarin, que en su día fuese un cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje.