'Your Honor' lanza el tráiler de su temporada 2, con fecha de estreno también en España

Showtime ha lanzado el tráiler de la temporada 2 de Your Honor, el thriller protagonizado y producido por Bryan Cranston, que tiene fecha de estreno no solo en Estados Unidos, sino también en España. Movistar Plus+ traerá el 13 de enero la tanda final de episodios de la ficción, en simultáneo con el lanzamiento en la cadena norteamericana.

Hay que recordar que la ficción, adaptación de la israelí Kvodo (de la que Atresmedia tiene en cartera un remake patrio con Darío Grandinetti), estaba planteada como una serie cerrada de una temporada. Sin embargo, su excelente recepción motivó la renovación por parte de Showtime. Ahora retomar la historia de Michael Desiato, el juez de Nueva Orleans cuya vida descarrila cuando su hijo mata accidentalmente al hijo del jefe criminal Jimmy Baxter.

Sinopsis de la temporada 2

Big Mo, la líder de la banda de Desire, exige una lealtad feroz mientras lucha por expandir su imperio por toda Nueva Orleans con la ayuda de Little Mo. Fia Baxter se ve obligada a aceptar la verdadera naturaleza de su familia mientras lidia con las consecuencias del tiroteo de su novio. Como el único hijo sobreviviente de Jimmy Baxter, Carlo ahora está más decidido que nunca a seguir los pasos criminales de su padre, mientras que el intento de Eugene Jones de vengar la muerte de su hermano desencadena una serie de eventos que amenazan con abrir una guerra en las calles de Nueva Orleans.

Your Honor está producida por Robert y Michelle King (The Good Fight) y Liz Glotzer (The Good Fight), con Joey Hartstone como showrunner y productor ejecutivo de la segunda temporada.