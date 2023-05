Muere John Beasley, actor en series como 'The Mandalorian', 'Treme' y 'Everwood'

John Beasley ha muerto a los 79 años de edad en su ciudad natal de Omaha (Nebraska) este martes 30 de mayo. Según ha adelantado THR y han confirmado sus hijos, el fallecimiento se ha producido por una enfermedad hepática que se manifestó de forma repentina.

El actor, conocido por protagonizar la serie Everwood como el autobusero Irv Harper, intervino recientemente en el primer capítulo de The Mandalorian, y acumulaba muchas participaciones en ficciones como Your honor, Limetown, The soul man, Treme, CSI, Boston Legal o NCIS, entre otras.

Beasley, padre del jugador de la NBA Michael Beasley que triunfó en Los Ángeles Lakers, trabajó como ferroviario en la Union Pacific Railroad y no empezó a actuar hasta los 45 años, en 1990, cuando debutó con un papel testimonial en la serie de ABC Brewster Place, protagonizada por Oprah Winfrey. Su vocación tardía no le impidió fundar su propia escuela de arte dramático en Omaha en 2002, el John Beasley Theater and Workshop.

En cine, intervino en películas como Detective con medias de seda (1991), Instinto maternal (1993) o La hija del general (1999), en las que trabajó con actores y actrices como Kathleen Turner, Marisa Tomei y John Travolta, respectivamente. Su carrera le llevó a compartir cartel también con Melanie Griffith en Locos en Alabama (1999), el debut como director de Antonio Banderas; así como con Keanu Reeves y Cate Blanchett en Premonición (de Sam Raimi en el 2000), entre muchos otros.

Su hijo Michael Beasley le ha despedido en sus redes sociales: “Hoy he perdido a mi mejor amigo. Dicen que nunca deberías conocer a tus héroes porque no resultan ser quienes pensabas que eran. Eso está totalmente equivocado. Mi héroe era mi padre. Gracias por todo”.