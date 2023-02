'Supervivientes 2023' pesca en 'Fiesta' para fichar a su quinto concursante, que ve cumplido un sueño

Telecinco sigue desvelando con cuentagotas los nombres de los concursantes de Supervivientes 2023. Este sábado, Fiesta tuvo el honor de anunciar que uno de sus colaboradores viajará a Honduras para demostrar su capacidad de supervivencia. El elegido es Sergio Garrido, convertido ya en el quinto concursante oficial de la próxima edición del reality.

Garrido se suma a una lista en la que de momento figuran Gema Aldón, Patricia Donoso, Adara Molinero y Raquel Mosquera. Con él son ya cinco los nombres confirmados por la cadena, que en los próximos días seguirá engordando el listado de participantes. De hecho, este domingo, durante la emisión de Socialité, se puso rostro al sexto fichaje: Jaime Nava.

Supervivientes 2023 todavía no tiene fecha de estreno.

Quién es Sergio Garrido, quinto concursante de 'Supervivientes 2023'

Sergio Garrido es el paparazzi de Fiesta. Al magacín que presenta Emma García llegó hace unos meses para compartir con el público sus imágenes exclusivas. Desde entonces ha ejercido como tertuliano habitual, ganando la fama que le ha permitido cumplir un sueño por el que llevaba tiempo peleando.

“Estoy muy contento. Todos los años me presento para participar pero este año me han llamado ellos directamente a mí, cuando me lo dijeron me puse a llorar”, le contó emocionado este sábado a sus compañeros del programa tras anunciar su próxima aventura en Honduras.

Garrido es el concursante menos conocido de cuantos se han anunciado hasta ahora. Aunque su presencia en Fiesta le ha dado cierta popularidad, el paparazzi no tiene demasiada trayectoria en los platós de televisión.

Su salto a la pequeña pantalla se produjo en 2018 con el programa de Cuatro Misión exclusiva, en el que se mostró las dificultades como fotógrafo de los famosos.