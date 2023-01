Semifinal Benidorm Fest 2023: horario y orden de actuación de los artistas tras los ensayos

20:03 h, ayer

TVE celebró este domingo la alfombra naranja del acto de bienvenida que dio el pistoletazo de salida el Benidorm Fest 2023. Por ella, desfilaron todos los participantes del certamen, quienes posaron ante los medios gráficos en compañía de sus equipos. Cantantes y bailarines hicieron su primera puesta de largo en una cita en la que Alfred García acabó protagonizando una de las sorpresas de la noche. El catalán apareció en compañía de Andrés García-Carro, conocido como The Spanish King. ¿De quién se trata?

Andrés García-Carro es un influencer de 90 años que sonará a los espectadores más fieles de Masterchef, ya que fue uno de los participantes de MasterChef Abuelos 2. Allí, el gallego se dio a conocer ante el público, a pesar de que ya contaba con miles de seguidores en Instagram.

The Spanish King ha trabajado en otras famosas piezas audiovisuales, como el videoclip de Tú me dejaste de querer, de C Tangana, o la película Rainbow, de Paco León, entre otras. García-Carro también rodó un corto junto a Samantha Hudson y Jedet y una marca se puso en contacto con él para lanzar su propia colección de ropa y complementos. Además, The Spanish King ha protagonizado otras importantes campañas de moda.

Alfred García ha confirmado ya que The Spanish King le acompañará durante su actuación en el Benidorm Fest, donde competirá en la segunda semifinal que tendrá lugar el próximo jueves. “En un mundo en el que todo el mundo tiene que ser o parecer joven, Andrés nos trae la experiencia y la belleza de lo antiguo”, ha escrito el cantante en su cuenta de Instagram